La terrible falla de Chicharito Hernández con Chivas que le genera críticas

Guadalajara vivió este sábado un partido de pesadilla en el Estadio Akron, al no encontrar su mejor versión en la cancha y caer goleado (0-3) ante Toluca.

El resultado, que regresó a la realidad al equipo tapatío —que había ganado el Clásico Nacional ante América en la Ciudad de México—, desató la molestia de la afición, que se mostró incrédula con la presentación.

Entre los hombres más señalados por la grada, además del entrenador Gabriel Milito, destacó Javier "Chicharito" Hernández, referente del equipo que ha quedado a deber desde su regreso a México.

El rechazo hacia el exjugador del Real Madrid, quien ha sido más protagonista en redes sociales que en la cancha, aumentó con una nueva falla del atacante, quien frente al arco escarlata perdonó.

Todo ocurrió luego de un centro al área que dejó en gran posición a Hernández, quien se lanzó de palomita y, en lugar de dirigir su remate al arco, el balón se fue desviado, generando el rechazo de la grada.

Luego de la acción increíble, Chicharito se levantó y pidió disculpas a sus compañeros, en una jugada que la afición definió como propia de un defensor.