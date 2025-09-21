Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo ha vuelto a deslumbrar en el escenario internacional y, de paso, ha cumplido un sueño al calificar a los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

El patinador mexicano, quien se ha convertido en el rostro de su disciplina, se plantó con temple en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, y con un total de 222.22 unidades se quedó con el tercer lugar de la competencia.

Con una actuación que no solo fue técnica y emotiva, sino profundamente simbólica, el mexicano —que entregó su corazón en cada giro sobre el hielo— obtuvo su pase a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, tras lo logrado en Beijing 2022.

Con el pase en las manos y la medalla colgando del pecho, Carrillo no dudó en agradecer a la vida por tener la oportunidad de representar a México, compartiendo su alegría al salir de la pista.

"Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas; es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países", comentó Donovan, quien aseguró el segundo boleto para México en la máxima justa deportiva del próximo año.