Estos son los mejores MEMES de la derrota de Chivas frente Toluca

Chivas vivió un sábado terrorífico porque se le apareció el Diablo en el Estadio Akron. Toluca derrotó 3-0 al Guadalajara para volver a aterrizar al cuadro rojiblanco a su realidad, y convertirlo en un objetivo de los memes tras esta derrota.
El Rebaño se vio endeble frente al actual campeón del futbol mexicano, que hiló su tercera victoria consecutiva, resultado con el que sigue peleando por la punta del liderato.
Toluca encontró sus primeros dos goles en un espacio de cinco minutos. El primero en anotar fue Paulinho, quien aprovechó un error del Tala Rangel para abrir el marcador. Tres minutos más tarde, Gallardo convirtió el segundo desde un tiro de esquina.
Fernando González puso cuesta arriba el juego al ser expulsado en el minuto 50. Después de la expulsión del 'Oso', Alexis Vega se hizo presente en el marcador para anotar el tercero, y para recibir unos cuantos insultos por parte de la afición rojiblanca.
Después de esta goleada, las redes no perdonaron a las Chivas y fueron víctimas de los memes, que incluyeron aportes de su propia afición, la cual está cansada de verlas cosechar resultados negativos jornada tras jornada.