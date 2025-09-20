Estos son los mejores MEMES de la derrota de Chivas frente Toluca

Chivas vivió un sábado terrorífico porque se le apareció el Diablo en el Estadio Akron. Toluca derrotó 3-0 al Guadalajara para volver a aterrizar al cuadro rojiblanco a su realidad, y convertirlo en un objetivo de los memes tras esta derrota.

El Rebaño se vio endeble frente al actual campeón del futbol mexicano, que hiló su tercera victoria consecutiva, resultado con el que sigue peleando por la punta del liderato.

Toluca encontró sus primeros dos goles en un espacio de cinco minutos. El primero en anotar fue Paulinho, quien aprovechó un error del Tala Rangel para abrir el marcador. Tres minutos más tarde, Gallardo convirtió el segundo desde un tiro de esquina.

Fernando González puso cuesta arriba el juego al ser expulsado en el minuto 50. Después de la expulsión del 'Oso', Alexis Vega se hizo presente en el marcador para anotar el tercero, y para recibir unos cuantos insultos por parte de la afición rojiblanca.

Después de esta goleada, las redes no perdonaron a las Chivas y fueron víctimas de los memes, que incluyeron aportes de su propia afición, la cual está cansada de verlas cosechar resultados negativos jornada tras jornada.

Memes de la derrota de Chivas vs Toluca

no hay ninguna sorpresa pic.twitter.com/mtPMYa6VvD — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) September 21, 2025

El putisimo Chicharito cada que Chivas necesita que meta gol: pic.twitter.com/Lb1Tmfe1Yc — enderkev🚂💙 (@ender_kev) September 21, 2025

Prendí la tv y Javier Hernández el "Chicharito" en el suelo pic.twitter.com/CW5SgbaWei — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 21, 2025

El Chicharito ya falló 2 de gol y la cago en el gol del Toluca pic.twitter.com/rCqHaS7X4o — Gael 🇨🇵 (@Gael14206) September 21, 2025

Te van ganando 2-0 y tu reacción al medio tiempo es meter al Chicharito pic.twitter.com/M6lOlfa0k0 — Gallardismo (@Gallardism0) September 21, 2025

El putisimo Tala Rangel JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/UHvkCbfA73 — Profe Cejudo🍥 (@CejudoProfe) September 21, 2025

Viendo al Tala Rangel hacer sus pendejadas pic.twitter.com/aMVZiJpVod — Juan McConaughey (@juanightmare) September 21, 2025