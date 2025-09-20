WWE: Brock Lesnar aplastó a John Cena en su último mano a mano disputado en Wrestlepalooza

Con el cuerpo tendido sobre la lona y la cara viendo hacia las luces terminó la última aparición de John Cena en Indianápolis. El 17 veces campeón mundial de la WWE perdió en su último mano a mano frente a su eterno rival: Brock Lesnar.

Wrestlepalooza dio inicio con la culminación de una de las rivalidades más longevas en la compañía estadounidense, esa que inició en Ohio Valley Wrestling (OVW) a principios del milenio. Con una sonrisa socarrona en el rostro, Lesnar celebró su última victoria ante Cena.

En un breve combate que estuvo lejos de los estándares de una lucha estelar en WWE, Cena y Lesnar buscaron castigarse con su limitado pero efectivo repertorio luchístico. La Bestia Encarnada, que fue presentado por Paul Heyman, aguantó las embestidas de Cena, en la que era su despedida ante la afición de Indianápolis, Indiana.

Luego de una ronda de tres Ajustes de Actitud, movimiento insignia del excampeón indiscutido de WWE, Cena procedió a terminar con Lesnar con su Five Knuckles Suffle, que fue interrumpido por una embestida de Lesnar.

El excampeón mundial de peso completo de la UFC procedió a castigar la humanidad de Cena con múltiples F5 que acabaron con el combate ante la tristeza de los presentes en el Gainbridge Fielhouse.