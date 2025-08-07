Más Información

Chicharito Hernández "ataca" de nuevo con otro video; "regresó el interesante", lanza el delantero

Liga MX: Estas son la ventas más caras del futbol mexicano; Nelson Deossa se mete a la lista

Platanito presenta al nuevo refuerzo de León; "me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Plátano"

Representante de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños; “que se deje de bobadas”, lanzó

WWE: John Cena habló sobre los motivos que lo llevaron a realizarse un injerto capilar; "cambió el curso de mi vida”

El 17 veces campeón mundial de WWE, , se sinceró sobre un proceso que atravesó a finales del 2024 para recuperar la confianza que necesitaba para volver a los encordados para un último año en la lucha libre.

Cena — hoy de 48 años — conversó con la revista People sobre el proceso mental que representó realizarse un injerto capilar una vez que todos los aficionados de la lucha libre bombardearon el internet con cientos de fotografías que mostraban la perdida de cabello del aún luchador.

"Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, el público lo sacaba a la luz. Veía carteles en los que ponían: John Cena, el calvo”, mencionó el oriundo del estado de Massachusetts. Esto marcó un antes y un después en la vida personal de Cena.

"Me animaron a ver qué opciones tenía. Ahora sigo una rutina: Terapia con luz roja, vitaminas, champú, acondicionador y me hice un trasplante de pelo el pasado noviembre", menciona Cena en su entrevista con People, para revelar, posteriormente, que "si no hubiera tenido tanta vergüenza, me lo habría hecho hace 10 años. Cambió completamente el curso de mi vida”, concluyó.

