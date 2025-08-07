NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de pretemporada; hoy, jueves 7 de agosto

Este jueves, continua la pretemporada de la NFL con una cartelera integrada por un par de partidos en donde los campeones de la última edición del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia verán acción tras la obtención de su último campeonato.

Los dirigidos por Nick Sirianni recibirán en casa, el Lincoln Financial Field, a los Bengals de Cincinnati, comandados por su mariscal de campo, Joe Burrow. Se espera que ambos equipos utilicen a sus jugadores titulares por no más de un periodo o una serie ofensiva, como es costumbre en los partidos de preparación.

En un duelo de la Conferencia Americana, los Colts de Indianápolis visitarán a los Ravens de Baltimore en el primer duelo de jornada de jueves. El coach de los Colts, Shane Steichen eligió a Anthony Richardson como el quarterback titular para enfrentar el primer duelo de la pretemporada.

Por la noche, Pete Carroll hará su debut no oficial como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas cuando enfrente a su exequipo — con quienes ganó el Super Bowl XLVIII — los Seahawks de Seattle en el que también será el enfrentamiento del pasador de los ‘Malosos’, Geno Smith, con la organización del noroeste de los Estados Unidos, en donde jugó las últimas cinco temporadas.

¿En dónde ver EN VIVO los juegos de pretemporada de la NFL de este jueves 8 de agosto?

La triple cartelera de esta noche en la NFL será transmitida a través de una plataforma de streaming, además de que dos de los tres partidos irán por NFL Network, en televisión de paga.

Colts de Indianápolis vs Ravens de Baltimore

Hora: 17:00 horas (centro de México)

Transmisión: NFL Game Pass de DAZN y NFL Network

Bengals de Cincinnati vs Eagles de Filadelfia

Hora: 17:30 horas (centro de México)

Transmisión: NFL Game Pass de DAZN

Raiders de Las Vegas vs Seahawks de Seattle