John Cena rompe con WWE; el luchador acusa haber sufrido una “relación abusiva” por parte del público

John Cena rompió su vínculo con el Universo WWE este lunes en una edición especial de Raw desde Bruselas, Bélgica. El luchador de 47 años reclamó un abuso por parte del público que tiene la compañía.

“¡Te vendiste!”, “¡Jódete!”, ¡Cierra la maldita boca!”, le gritaban los aficionados mientras el 16 veces campeón del mundo intentaba mostrar su punto. Una escena insólita se presenció entonces en el Vorst Nationaal de la capital belga. Los ocho mil asistentes se voltearon al que por más de 20 años fue la cara de la empresa.

El Universo de WWE se le fue con todo a John Cena en su entrada 🤬👎 #WWERaw pic.twitter.com/2c8IkyQCTV — WWE Español (@wweespanol) March 17, 2025

Cena aseguró ser víctima de una “relación abusiva” con los aficionados. “Están haciendo esto más fácil para mí”, dijo el veterano, refiriéndose a su retiro de los encordados. “No soy un ‘babyface’, no soy un ‘heel’, soy un ser humano. Todos y cada uno de los días han sido horribles conmigo”.

Lee también Penta Zero Miedo va por título de la WWE; el luchador mexicano buscará el Campeonato Intercontinental

El oriundo del estado de Massachusetts recordó también cómo le costó ganarse al público en sus inicios, como se los ganó para después ser criticado de nueva cuenta por las veces en las que este ganaba, como nunca se sintió suficiente para el Universo WWE.

“Estoy terminando con ustedes, están siendo desechados. No los necesito, no me importan y no son, ni siquiera, importantes para mí”, concluyó entre abucheos.

John Cena abandonó el ring de #WWERaw en medio de abucheos 🫢 pic.twitter.com/JPFtLLlVfh — WWE Español (@wweespanol) March 17, 2025

¿Qué pasa realmente con John Cena?

Elimination Chamber dio una de las imágenes más impactantes en la historia de WWE cuando John Cena cambió de bando y atacó de manera salvaje a Cody Rhodes, ayudado por The Rock y el cantante Travis Scott.

Cena enfrentará a Rhodes en la lucha estelar de Wrestlemania 41 en su último intento por romper la marca de Ric Flair con 17 reinados mundiales en la lucha libre. La nueva faceta ‘ruda’ del luchador responde a un ángulo que jamás se atrevió a presentar WWE cuando Cena era la cara de la compañía y gran responsable del éxito que tiene la empresa con el público infantil.

Lee también Shohei Ohtani y la comitiva japonesa darán inicio a la campaña ante su gente; ¿dónde y a qué hora EN VIVO ver la Tokyo Series?