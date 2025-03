Penta Zero Miedo va por título de la WWE; el luchador mexicano buscará el Campeonato Intercontinental

Penta Zero Miedo, el gran estandarte de la lucha libre mexicana en la WWE se encuentra cerca de enfrentar un gran reto, al darse a conocer su interés por el Campeonato Intercontinental de la empresa.

El esteta, quien tuvo participación en la función de este lunes en RAW, salió con la mano en alto tras el combate contra Ludwig Kaiser, resultado que hizo enloquecer a la afición.

Luego de triunfo, el nacido en Ecatepec, Estado de México, tomó el micrófono y lanzó el reto con un mensaje contundente, que fue celebrado por los asistentes.

“Gracias Bruselas, los amo. La nueva era de Penta está aquí, pero no solo en Europa, en cada continente del mundo. ¿Qué es lo que sigue para Penta? Escuchen… ¡el Campeonato Intercontinental!. Quiero decir algo, esto es para ti: no me importa lo que tenga que hacer, te prometo que ¡te voy a romper tu madre! ¿Y saben por qué? ¡Porque yo soy Penta Zero Miedo”, mencionó Penta.

Pocos minutos después de dar a conocer su gran objetivo, el mexicano volvió a salir a la arena, para encarar en el centro del ring a Bron Breakker, quien es el actual monarca de la empresa.

Una rivalidad que seguirá creciendo en las próximas semanas, pudiendo tener un gran final en Wrestlemania 41, que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Penta salió a ayudar a Bron Breakker pero dejó claro que quiere el Campeonato Intercontinental 🇲🇽👤🏅👌 #WWERaw pic.twitter.com/wQRv3ZhU4t — WWE Español (@wweespanol) March 17, 2025

PENTA MUY QUERIDO EN EUROPA

En las últimas semanas la WWE ha visto a Penta convertirse en uno de los luchadores favoritos de la afición, un sentimiento que lo siguió en la reciente gira de la compañía en Europa.

Una muestra de ello, fue la forma en la que el mexicano fue recibido por los seguidores en Alemania, país que lo respaldó en su trayectoria, cariño que fue respondido por el luchador, quien luego de la función se tomó el tiempo para atender a los fanáticos.