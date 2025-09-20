Valiente, histórico luchador mexicano pierde la máscara ante Esfinge en el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

En una noche donde la tradición se fundió con la emoción en la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró su 92 aniversario con un duelo que quedará tatuado en la memoria de los aficionados.

Tras sobrevivir juntos a una triangular suicida, Valiente y Esfinge se vieron obligados a enfrentarse en un duelo de máscaras, donde lo más preciado estaba en juego. Con precisión quirúrgica y tras un combate en el que se entregaron de manera espectacular en el encordado, Esfinge aplicó su temida llave final, el Nudo Egipcio, que causó la rendición de su compañero y posterior rival.

Así, Fernando Vega, originario de Guadalajara y con más de dos décadas de trayectoria, reveló su rostro ante una afición que ovacionó su entrega, un gesto que agradeció el gladiador, quien, en uno de los peores momentos de su carrera, fue acompañado por su hijo.

Místico mantuvo su incógnita y salió como campeón

La Arena México vibró como en sus mejores tiempos cuando el “Rey de Plata y Oro” hizo su entrada triunfal al ritmo de “Me Muero” de La Quinta Estación, canción que marcó una época dorada en su carrera y que desató una ovación ensordecedora.

Con ese respaldo, el enmascarado enfrentó al estadounidense MJF, quien, fiel a su estilo provocador, rompió la máscara del mexicano, dejando al ídolo con el rostro ensangrentado.

Místico, que resistió cada embate, en el momento decisivo aplicó su llave insignia: La Mística. El réferi contó la rendición y la Arena explotó. Místico no solo conservó su incógnita, sino que se coronó como Campeón Mundial Semicompleto del CMLL, reafirmando su lugar como leyenda de la lucha libre mexicana.

Niebla Roja y Ángel de Oro siguen como campeones

Con la Tapatía y una Mecedora, los Hermanos Chávez lograron salir avantes en el 92 aniversario y retener los Títulos Mundiales de Parejas.

La dupla conformada por Niebla Roja y Ángel de Oro impuso condiciones de principio a fin, y pese a tener en contra a un gran sector de la afición, dejaron en la lona a Hijo de Villano III y Villano Tercero Jr.

Los Villanos, quienes tuvieron algunos problemas durante la presentación para encontrar el ritmo, dejaron el corazón en el cuadrilátero, recorriendo la pasarela con una ovación del público.

Lluvia y Jarochita retienen los Campeonatos Mundiales Femeniles de Parejas

La actividad en el ring sagrado de la Arena México, en el 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, arrancó con la presentación de las Amazonas, un combate lleno de emoción que vio a Lluvia y Jarochita retener los títulos.

La pareja todavía monarca lució con su extraordinario juego aéreo y aprovechó un momento de descuido de Reyna Isis y Persephone para salir con la mano en alto.

Las retadoras, que contaron en todo momento con el respaldo de la afición en el inmueble, tuvieron su momento en la lucha, pero la cuenta de tres jamás llegó a su favor.

Al final, Lluvia y Jarochita cerraron con una combinación de ataques al cuerpo que les dieron el triunfo.