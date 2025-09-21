Video: Chucky Lozano encara reportero por cuestionar su rendimiento

Hirving Lozano llegó como figura al San Diego FC, club que debutó este año en la MLS, donde el mexicano ha mostrado sus grandes cualidades, sumando goles y asistencias, pero aún así recibe críticas por su desempeño.

Desde su llegada a la Major League Soccer (MLS), el nivel del mexicano ha ido en ascenso y eso lo hizo volver a la Selección Nacional que comanda Javier Aguirre.

El último partido del San Diego FC fue contra el Atlanta United, el cual terminó con un empate de 1-1. Después de ese juego, la prensa se acercó al canterano del Pachuca, quien vivió un momento de tensión con un reportero.

Lozano fue cuestionado sobre su accionar en el campo, haciendo que con esa pregunta el mexicano perdiera su compostura.

"Conocemos al Chucky Lozano como un encarador y ahora ya no lo haces ¿por qué?", preguntó el reportero.

"¿Cómo que no lo hago? ¿No viste el partido? Ah ok", lanzó el atacante azteca con un tono molesto y sarcástico.

Esa pregunta ocasionó que Lozano ignorara al reportero que lo cuestionó y centrara su atención en el resto de prensa que esperaba intercambiar palabras con el seleccionado nacional.

Chucky tuvo un gran desempeño en el partido contra el Atlanta United, estuvo cerca de anotar e incluso dio la asistencia para abrir el marcador tras una magnífica jugada individual.

Hasta este momento, el Chucky Lozano ha disputado un total de 25 duelos en la MLS, registrando nueve goles y ocho asistencias. Su equipo se ubica en primer lugar de la Conferencia Oeste con 57 unidades.