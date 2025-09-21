Terence Crawford perdió uno de sus títulos tras derrotar a Canelo Álvarez; esta es la razón

El estadounidense Terence Crawford es el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano tras derrotar por decisión unánime a Saúl 'Canelo' Álvarez en el estadio Allegiant de Las Vegas; sin embargo, después de hacer historia en el boxeo, 'Bud' perdió uno de sus títulos.

De acuerdo con la World Boxing Association (WBA), el nacido en Omaha renunció a su título súper welter, mismo que ganó el año pasado tras vencer a Israil Madrimov.

En un comunicado, la AMB por sus siglas en español detalló que "el estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división para medirse con Álvarez".

Crawford presume sus cinturones del peso supermediano / Foto: EFE

Asimismo, confirmaron al alemán Abass Baraou como el nuevo monarca de la división súper welter.

"En el caso de Baraou, próximamente se tomará una decisión sobre su siguiente defensa siempre en respeto y consonancia con el reglamento de la WBA. Por su parte, el organismo pionero felicita al súper campeón Crawford por su gran triunfo y por marcar una época en este deporte", concluyen.

