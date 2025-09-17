Saúl 'Canelo' Álvarez rompió un récord histórico en el boxeo en su pelea con Terence Crawford

Aunque Saúl “Canelo” Álvarez perdió el título de campeón indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford, el boxeador mexicano volvió a romper récords históricos en el deporte.

Por un lado, rompió el récord de asistencia en el estadio Allegiant de Las Vegas (70 mil 482 espectadores), y además, protagonizó la pelea más vista en la historia del boxeo profesional.

De acuerdo con datos de Netflix, VideoAmp y Joe Hand Promotions, la disputa por el título indiscutido del peso supermediano superó los 41.4 millones de espectadores globales, lo que lo establece como el combate por un campeonato masculino más visto del siglo XXI en el streaming.

El promedio de espectadores por minuto fue de 36.6 millones, con un pico de 24 millones de conexiones simultáneas.

Se estima que el mexicano habría recibido un porcentaje de las suscripciones llevadas a cabo exclusivamente para ver la pelea, sumando cifras a su bolsa garantizada de 150 millones dólares por enfrentar a Crawford.

Sin embargo, esta no fue la pelea más vista en Netflix. El combate entre Jake Paul y Mike Tyson, que fue vista por 125 millones de espectadores, a pesar de ser una exhibición.

