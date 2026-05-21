Al afirmar que el gobierno federal tiene un solo pacto con el pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el desmantelamiento de una red político-criminal en Morelos se llevó a cabo tras las denuncias ciudadanas que escucha durante sus recorridos por el país.

“El caso de ayer de Morelos, cuando voy a las comunidades, escucho mucho a la gente. (...) Tomo la nota, tomo el teléfono de esta persona, se la voy a dar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (y le digo): ‘tengo esta denuncia, por favor, háblenle por teléfono a esta persona, ayúdale a abrir una carpeta de investigación’”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 21 de mayo, la mandataria explicó que tras meses de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y actuó conforme a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (21/05/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Tenemos un mecanismo para que esa denuncia que hace de manera personal se procese y se hagan todas las investigaciones, abriendo la carpeta de investigación por parte de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana o acompañando al ciudadano a abrir la carpeta de investigación. Ayer, parte de lo que vivimos en las detenciones, tiene que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona: ‘presidenta, no nos gusta lo que está pasando’. Y a partir de ahí se abrió una carpeta”, explicó.

Ayer, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles acerca de la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios de Morelos y un domicilio en Querétaro, y de aprehensión por crimen organizado, extorsión, narcotráfico y tráfico de armas de fuego contra seis funcionarios y exfuncionarios.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo precisó que las autoridades federales actuarán con base en instituciones democráticas y con pruebas, por lo que afirmó que si Estados Unidos investiga a mexicanos, lo deberá hacer con los procesos penales que hay en México.

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“Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie. Tenemos un solo pacto y es con el pueblo de México y es el de cumplir. El seguir transformando el país para el bienestar. ¿Quiénes son los que ahora se suben al camión de estar denunciando quién sabe qué cosas con la mitad de mentiras? pues los de antes”, criticó al mencionar al presidente nacional del PAN, Jorge Romero y al del PRI, Alejandro Moreno.

Afirmó que ambos políticos opositores tienen señalamientos por corrupción y buscan la intervención de Estados Unidos en vez de defender la soberanía nacional. Sheinbaum Pardo mencionó que “poco a poco” mostrará las verdaderas intenciones, ante la visita de Alito Moreno a Washington para criticar al gobierno de Morena.

“Romero, que tiene a la mitad de lo que era su gabinete, en la Benito Juárez en la cárcel por el Cártel Inmobiliario. El presidente del PRI, que tiene carpetas de investigación, ahora dice que va a Washington, el entreguismo que tiene este señor. (...) Nuestro gobierno está sólido y está fuerte, porque estamos cerca del pueblo, porque estamos cumpliendo y porque la gente sabe. Estamos actuando con rectitud y tenemos autoridad moral y política en el país”, declaró.

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