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Washington.- Un vuelo procedente de Francia con destino a Estados Unidos fue desviado a Canadá por llevar a bordo a un pasajero de la República Democrática del Congo (RDC), cuyos nacionales tienen prohibida la entrada al país por la epidemia del ébola, informaron las autoridades estadounidenses.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) indicó en un comunicado remitido a EFE que la aerolínea Air France cometió un "error" al permitir el embarque de un ciudadano de un país que tiene restringida la entrada a territorio estadounidense.
Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el vuelo operado por Air France despegó de París con destino a Detroit (Míchigan, EU) y fue desviado unos 850 kilómetros, hasta Montreal (Canadá).
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"Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión", señaló CBP.
"CBP tomó medidas decisivas y prohibió que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el aeropuerto metropolitano del condado de Wayne, en Detroit, y en su lugar lo desvió a Montreal (Canadá)", añadió.
Estados Unidos ha prohibido la entrada a personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas, a raíz de la epidemia de ébola.
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Un misionero estadounidense que se encontraba en República Democrática del Congo contrajo ébola y fue trasladado a un hospital de Alemania para recibir tratamiento.
Cerca de 140 personas han muerto por el brote de ébola en África central y se han detectado unos 600 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el riesgo a nivel global es "bajo".
mcc
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