Washington.- Un vuelo procedente de Francia con destino a Estados Unidos fue desviado a Canadá por llevar a bordo a un pasajero de la República Democrática del Congo (RDC), cuyos nacionales tienen prohibida la entrada al país por la epidemia del ébola, informaron las autoridades estadounidenses.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) indicó en un comunicado remitido a EFE que la aerolínea Air France cometió un "error" al permitir el embarque de un ciudadano de un país que tiene restringida la entrada a territorio estadounidense.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando el vuelo operado por Air France despegó de París con destino a Detroit (Míchigan, EU) y fue desviado unos 850 kilómetros, hasta Montreal (Canadá).

Lee también Riesgo de propagación del ébola es alto en la región, alerta la OMS; a nivel mundial aún es bajo

"Debido a las restricciones de entrada impuestas para reducir el riesgo de propagación del virus del ébola, el pasajero no debería haber abordado el avión", señaló CBP.

"CBP tomó medidas decisivas y prohibió que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el aeropuerto metropolitano del condado de Wayne, en Detroit, y en su lugar lo desvió a Montreal (Canadá)", añadió.

Estados Unidos ha prohibido la entrada a personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas, a raíz de la epidemia de ébola.

Lee también OMS espera que en 2 meses haya vacunas para contener brote de ébola actual; "ojalá aceleremos el proceso"

Un misionero estadounidense que se encontraba en República Democrática del Congo contrajo ébola y fue trasladado a un hospital de Alemania para recibir tratamiento.

Cerca de 140 personas han muerto por el brote de ébola en África central y se han detectado unos 600 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el riesgo a nivel global es "bajo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc