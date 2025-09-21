Barcelona derrota al Getafe para seguir a la caza del liderato de LaLiga

Dos tantos en la primera parte de Ferran Torres permitieron al Barcelona solventar con tranquilidad la visita del Getafe al Johan Cruyff y obtener un triunfo por 3-0 que le permite mantener el pulso con el Real Madrid en la cima de LaLiga EA Sports.

El equipo de Hansi Flick firmó la cuarta victoria del curso liguero bajo la batuta de Pedri González y el acierto del 'tiburón' para continuar a dos puntos del cuadro blanco, que el sábado venció por 2-0 al Espanyol, a las puertas del venidero esprint del torneo, con dos jornadas la próxima semana, en las que sobresale el derbi madrileño del sábado en el Metropolitano.

El técnico germano hizo cuatro cambios respecto al equipo que ganó el pasado jueves al Newcastle (1-2). Dio entrada a Eric Garcia y al danés Andreas Christensen como pareja de centrales, de Dani Olmo en la mediapunta en detrimento de Fermín López y de Ferran Torres en la banda izquierda en el lugar del inglés Marcus Rashford.

Lee también: Jardine alaba a Ramón Juárez, pero no le garantiza la titularidad en América

From the MVP to you 🗣️ pic.twitter.com/bSEGZCEkQV — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2025

Le salió a la perfección. Al cuarto de hora, un precioso taconazo de Dani Olmo, habilitó el 1-0 obra de Ferran Torres, que dobló la apuesta a los 34 minutos al culminar una prórroga e incluso pudo hacer el tercero antes del descanso, pero el larguero repelió su remate.

Tras el descanso Rashford reemplazó a Raphinha y el internacional inglés se marchó en velocidad hasta la línea de fondo, dio el pase de la muerte y Dani Olmo estrenó su capítulo anotador esta temporada cuyo inicio no había sido muy propicio en el apartado personal.

Lee también: Sergio Ramos se sincera tras empate entre América y Monterrey: "Toca aprender de los errores"

El Getafe, que pudo acortar distancias con un disparo de Javi Muñoz que salió muy cerca del palo derecho de Joan García, claudicó definitivamente. Apenas hizo daño a un Barcelona que pudo incrementar el marcador.