Pumas es víctima de los mejores MEMES al dejar escapar la victoria ante Tigres en el último minuto

Los Pumas se quedaron a cinco minutos de quedarse con la victoria sobre los Tigres, pero fueron víctimas de sus propios errores.

De nueva cuenta, la falta de contundencia le pasó factura al equipo de Efraín Juárez y dejó escapar los tres puntos en el estadio Olímpico Universitario.

Primero, Aaron Ramsey tuvo la oportunidad de abrir el marcador en CU, pero desperdició su disparo desde el manchón de penalti.

El volante galés se equivocó y mandó su disparo por un costado de la portería de Nahuel Guzmán y no pudo adelantar al Club Universidad Nacional.

Después, el propio arquero argentino de los Tigres evitó, en dos ocasiones, la caída de su marco y mantuvo el cero por cero en el duelo felino.

Lee También Arturo Elías Ayub se sincera sobre su salida de los Pumas: “Me costó mucho trabajo soltar la presidencia”

Sin embargo, cerca del final, José Juan Macías estuvo ceca de conseguir que los Pumas se quedaran con los tres puntos sobre el conjunto regiomontano.

El centrodelantero mexicano ingresó de cambio cerca del final y únicamente necesitó de cuatro minutos para hacerse presente en el marcador.

Desafortunadamente para la causa auriazul, la segunda anotación de JJ con los Pumas no sirvió de mucho porque Ángel Correa les arrebató la victoria a los locales en el minuto 91.

Lee También Pumas perdona a Tigres y deja escapar la victoria con un penalti fallado de Aaron Ramsey

El campeón del mundo con la Selección de Argentina aprovechó un rebote que dejó Keylor Navas tras detener un disparo de penalti de Nicolás Ibáñez.

El portero costarricense se quedó a nada de convertirse en el héroe de la escuadra de Efraín Juárez, pero el ex del Atlético de Madrid lo evitó.

De esta manera, los Pumas no pudieron cortar la racha negativa que tienen ante los Tigres y sumaron su séptimo encuentro consecutivo sin poderlos derrotar.

Con saldo de cuatro empates y tres derrotas, el Club Universidad Nacional tendrá que esperar a su siguiente oportunidad para intentar quitarse su paternidad.

Ahora, el conjunto de Efraín Juárez tendrá que superar sus próximas pruebas de fuego que se le viene en el calendario: América, Chivas, Monterrey, León y Cruz Azul.

Por otro lado, los Pumas conservaron su racha invicta y la alargaron a siete jornadas en fila sin conocer la derrota, con cuatro empates y tres victorias.

Pumas es víctima de los mejores MEMES al dejar escapar la victoria ante Tigres

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES