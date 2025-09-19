Jorge Ruvalcaba se sincera sobre el momento que vive con Pumas: “Es la mejor etapa en mi carrera”

En el segundo semestre del año, Jorge Ruvalcaba ha conseguido cuatro goles y dos asistencias, en 10 partidos disputados, tanto de Liga MX como de Leagues Cup.

Sus números reflejan el momento que atraviesa, ese que le ha permitido ser un jugador inamovible en el 11 titular de los Pumas de Efraín Juárez.

El atacante dice que es “la mejor etapa” de su corta trayectoria como profesional, por lo que se encuentra “feliz”. “En el futbol, hay momentos malos y momentos buenos; ahorita, tengo la fortuna de que me están pasando cosas buenas y [estoy] disfrutando mucho, [pero] con esas mismas ganas de seguir creciendo y trabajando para que las cosas sigan igual y mejor”, se sinceró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Reitera que está “disfrutando” esta etapa y se mantiene con “mucha humildad” para seguir mejorando y agradece a Juárez, porque sin él “no podría estar en este momento.

“El míster me ha dado mucha confianza; [estoy] muy feliz de estar con él, he aprendido muchísimo y me da muchos consejos, apoyo. Hay muchas cosas buenas que uno puede decir de él. Cada vez, [tengo] más confianza y creo que es lo más importante”, externó.

El futbolista universitario es consciente de que necesita mantener el nivel que ha demostrado en el inicio del semestre, para alcanzar dos objetivos personales: volver al viejo continente y ser habitual en las convocatorias del Tricolor.