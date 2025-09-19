Jorge Ruvalcaba sentencia que Pumas está obligado a ganar títulos: si no somos campeones, es un fracaso

Hace cuatro meses, los Pumas cumplieron 14 años sin conquistar el título del futbol mexicano.

Es su segunda racha más larga sin ser campeones, luego de los tres lustros que transcurrieron desde su presentación en la Primera División (1962) hasta que levantaron el título de Liga en 1977.

Por tal motivo, las alarmas están encendidas. Se trata de un equipo que es considerado entre los más grandes de México, así es que no se puede permitir tardar tantos años en ganar un trofeo.

En el seno auriazul, son “conscientes de que la presión de ganar campeonatos existe y siempre va a existir”, por lo que su principal objetivo es terminar con la malaria de una vez por todas.

“Jugamos en un equipo que tiene que estar siempre [luchando] para ser campeón. Si no somos campeones, es un fracaso. Todos tenemos la mentalidad y la meta de que tenemos que quedar campeones, esa es la realidad. En Pumas, tiene que ser así siempre”, declaró Jorge Ruvalcaba, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El extremo mexicano reconoció que, en el equipo de Efraín Juárez, no piensan en mejorar lo que hicieron en el más reciente torneo (llegaron a los cuartos de final), sino que se ponen la vara muy alta, porque pertenecen “a un club grande, donde hay presión.

“Entendemos que este equipo ya lleva 14 años sin quedar campeón, lo entendemos perfectamente. En el vestuario, tenemos en la mente que, en un club como Pumas, se tienen que pelear los títulos sí o sí. No hemos tenido esa fortuna, pero lo tenemos muy claro. Queremos y tenemos que quedar campeones, sí o sí”, reiteró Ruvalcaba.

Para el atacante tricolor, es una “motivación poder ayudar al equipo a lograr” romper la sequía de títulos, por lo que se comprometió con los seguidores auriazules a conseguir el ansiado octavo trofeo. Sabe que tienen la necesidad y la obligación de ser campeones.

“Nosotros nos vamos a morir en la cancha. Queremos que la afición se sienta orgullosa y feliz, que sepan que vamos por el título. Es lo que más queremos y esperemos que podamos darle esa felicidad que tanto se merece”, manifestó Ruvalcaba, quien se encuentra viviendo el mejor momento en su corta trayectoria como profesional.