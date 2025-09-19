Jorge Ruvalcaba valora el proyecto de Efraín Juárez con Pumas: “Tiene una mentalidad ganadora”

Para levantar su octavo título en la Liga MX, los Pumas buscaron a un director técnico de casa, con el ADN auriazul, que conozca las entrañas de la institución y —por supuesto— sepa lo que significa ser campeón con el equipo.

Efraín Juárez cumplió con los requisitos y fue el elegido. Desde su regreso, el joven entrenador dejó claro que su principal objetivo era conquistar el trofeo, porque esa es la exigencia del club.

Para Jorge Ruvalcaba, el bagaje adquirido por Juárez en el viejo continente será fundamental.

“Desde la llegada del míster, han cambiado muchas cosas. Él tuvo la experiencia de ser entrenador y de jugar en Europa, y se trajo esa mentalidad. La forma de trabajar en los entrenamientos es diferente, nos encontramos físicamente mejor y mentalmente muy bien. Mucho tiene que ver con la mentalidad ganadora que tiene”, mencionó.

El futbolista de los Pumas aceptó que no fue fácil adaptarse a la “mentalidad diferente” de Efraín, porque exige mucha “intensidad y mucho trabajo en el gimnasio”, algo a lo que no están acostumbrados en el futbol mexicano. Miguel Flores Pineda