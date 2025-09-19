Jorge Ruvalcaba califica como “una locura” jugar con Keylor Navas y Aaron Ramsey en los Pumas

En el mercado de transferencias, los Pumas sorprendieron al contratar dos refuerzos bomba.

Aaron Ramsey y Keylor Navas fueron los elegidos por Efraín Juárez para convertirse en pilares de su proyecto, por su trayectoria.

Jorge Ruvalcaba revela que compartir vestuario con el volante galés y el portero costarricense “es una locura”, así que tratará de aprovechar al máximo esta experiencia. “Es un orgullo y una felicidad para todos tener a gente como ellos, que han jugado en los mejores equipos del mundo. Al final, todos somos conscientes de que tenemos que aprender de ellos y disfrutar, porque son leyendas de este deporte. Nunca te imaginas topártelos en tu carrera, esa es la realidad”, declaró el atacante auriazul.

Jorge considera que la importancia que tiene el club en México fue el principal factor para que Ramsey y Navas escogieran continuar aquí sus exitosas trayectorias.

“Mucho tiene que ver con la grandeza del club; si vinieron a Pumas, es por algo. Lo más importante es que han llegado con una mentalidad ganadora. Desde el primer día, sabían a lo que venían”, mencionó el extremo izquierdo universitario.

Y compartió que ambos “se integraron muy bien al vestuario”. Eso ayudó a que su proceso de adaptación fuera más rápido.

En el seno auriazul, son conscientes de que necesitan aprovecharlos al máximo para conseguir los objetivos que tiene el equipo.

“Tenemos que seguir trabajando y los que ya tenemos rato aquí apoyarlos, aprender de ellos, porque vienen con mucha experiencia”, dijo. Miguel Flores Pineda