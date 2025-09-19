Jorge Ruvalcaba mantiene vivo su sueño de jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana

“Para todos, es un sueño jugar una Copa del Mundo”, respondió Jorge Ruvalcaba, con una sonrisa, al ser cuestionado sobre la posibilidad de formar parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana para la de 2026.

El extremo de los Pumas se encuentra en la órbita de Javier Aguirre, quien lo convocó a principios de año para los duelos amistosos con el Inter de Porto Alegre (Brasil) y el River Plate (Argentina).

Contra el equipo brasileño, Ruvalcaba contribuyó con una anotación y fue uno de los mejores en el cotejo. Tuvo un debut soñado.

Hace algunas semanas, también fue considerado por el Vasco para verlo de cerca en el microciclo que realizó, exclusivamente con jugadores de la Liga MX.

Por tal motivo, Jorge sabe que está siendo monitoreado por el cuerpo técnico del Tricolor, de cara a la próxima justa mundialista, y mantiene la ilusión de ser parte de los 26 convocados.

“Estoy en la mira y eso es importante, [pero] tengo que seguir poniendo de mi parte. Al final, depende de mí, es mi responsabilidad, y ojalá que se pueda dar esa bendición de algún día poder regresar. Sé que, si me va bien aquí [Pumas], tengo grandes posibilidades de jugar el Mundial”, aceptó el atacante.

Con tan sólo 24 años de edad, el habilidoso extremo tiene la posibilidad de ser considerado para futuras Copas del Mundo, pero no se quiere perder el “sueño de jugarla aquí en casa.

“Cuando uno era chiquito, lo veía [el Mundial] desde la tele y, al final, el sueño de todos es poder estar ahí, vivir esas experiencias. De mi parte, voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer para que pueda tener esa fortuna de seguir jugando en Selección Mexicana, que, es un gran orgullo”, declaró. Miguel Flores Pineda