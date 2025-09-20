Arturo Elías Ayub se sincera sobre su salida de los Pumas: “Me costó mucho trabajo soltar la presidencia”

Los Pumas se encuentran en un momento de algarabía en el Apertura 2025 de la Liga MX, gracias a la racha positiva de resultados.

Luego de las primeras nueve jornadas del torneo, el equipo de Efraín Juárez se ubica en la octavo posición de la clasificación general, con 12 puntos.

Además, cuenta con un invicto de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, gracias a los tres triunfos (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y los tres empates (Toluca, Necaxa y Puebla) que ha obtenido en las últimas fechas.

Por tal motivo, la afición auriazul está motivada, de cara al arranque de la Fiesta Grande, donde el Club Universidad Nacional tratará de romper una racha negativa de 14 sin poder levantar el título de la Liga MX.

Mientras el equipo universitario lucha por regresar a sus días de gloria, Arturo Elías Ayub recordó los momentos que vivió cuando era parte de la directiva.

En una entrevista con Isabel Lascurain, una de las integrantes de Pandora, el empresario mexicano reconoció que no fue fácil asimilar su salida del conjunto auriazul, donde consiguió el bicampeonato junto a Hugo Sánchez.

“¿Qué es lo que más trabajo te ha costado soltar? En el saco que quieras, [del trabajo] o de la vida”, le preguntó la cantante mexicana para su canal de YouTube, Isabel Lascurain Abre la Caja de…”.

Arturo Elías Ayub no dudó en responder con total sinceridad y aceptó que le dolió no continuar ligado a un deporte al cual le tiene bastante cariño desde que era niño.

“La presidencia de Pumas me costó mucho trabajo dejarla, pero por tiempo ya no podía seguir porque entre mis otras cosas ya no me daba, pero me costó mucho trabajo. El futbol es una droga, te metes y ya no te quieres salir”, señaló el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports.