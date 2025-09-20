Pumas vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX de este sábado 20 de septiembre

Los Pumas reciben esta noche a los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de dar un golpe de autoridad en el futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo de Efraín Juárez le hace los honores al de Guido Pizarro en CU.

El Club Universidad Nacional tratará de mantener su invicto de seis partidos sin conocer la derrota, con saldo de tres victorias (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

Lee También Chivas vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Además, buscará dar un golpe sobre la mesa para demostrar de qué está realmente y de que puede competirle al tú por tú a los clubes más poderosos del futbol mexicano.

El conjunto universitario tiene la posibilidad de demostrar que el momento que atraviesa no es solo un espejismo y luchará por superar esta primera prueba de fuego, ya que tendrá un cierre complicado de calendario.

De igual forma, los Pumas necesitan el triunfo para mantenerse en la zona del Play-In y acechar los puestos de la Liguilla directa.

La escuadra de Efraín Juárez se encuentra en la octava posición de la tabla general con 12 punto, mientras que la de Guido Pizarro marcha en la sexta con 15.

Por tal motivo, es un duelo directo en la lucha por los boletos para la Fiesta Grande del Apertura 2025 de la Liga MX.

Lee También Álvaro Angulo tiene claro su objetivo con los Pumas: “Sólo me sirve ser campeón”

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Tigres de la Liga MX