Álvaro Angulo tiene claro su objetivo con los Pumas: “Sólo me sirve ser campeón”

Álvaro Angulo apenas cumplió dos meses de haber llegado a los Pumas; sin embargo, ya es uno de los futbolistas más importantes en el sistema de juego de Efraín Juárez.

El propio lateral izquierdo colombiano reconoce que se ha “sentido muy bien” con el tema de la adaptación, por lo que desea seguir siendo de ayuda para que este equipo cumpla con su principal objetivo: conquistar el título de la Liga MX.

“Desde que llegué, dije que quiero ser campeón, solo me sirve eso. Vengo por cosas importantes y quiero que los compañeros se contagien de eso, que piensen lo mismo”, mencionó el jugador cafetero.

La Pantera es consciente de que llegó con la etiqueta de refuerzo bomba al equipo universitario, por lo que está comprometido a “aportar al grupo lo más que pueda”, sobre todo en los partidos de máxima exigencia como ante los Tigres.

“Disfruto mucho estos partidos, [donde] se siente la tensión. [Estoy] tranquilo porque me va mejor con estos rivales importantes. Espero brindarle seguridad al grupo, disfrutar y espero anotar”, externó con evidente confianza el zurdo.

Álvaro Angulo reconoció que los Pumas tienen un cierre de calendario complicado, donde medirán fuerzas con rivales como Tigres, América, Chivas, Monterrey, León y Cruz Azul, pero confía en que el grupo saldrá avante porque “son partidos que no se pueden perder”.

Contra estos “rivales importantes”, los Pumas necesitan demostrar de qué están hechos y que pueden ser considerados candidatos para levantar el trofeo del Apertura 2025. Álvaro Angulo sueña con ser campeón en México.

