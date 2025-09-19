Chaco Giménez evitó que Rodrigo Huescas llegara al América

Rodrigo Huescas es uno de los futbolistas mexicanos del momento. El lateral derecho se formó en Cruz Azul, todo gracias al involucramiento del Chaco Giménez, que se encargó de evitar su salida del club al ser tentado por el América.

El seleccionado nacional ha repetido en varias entrevistas que su familia carecía de recursos durante su infancia, una razón que lo podría haber alejado de las filiales de La Máquina, pero el ídolo celeste evitó que eso pasara.

En una entrevista con el Shaggy Martínez, Huesca recordó como estuvo cerca de ir al América, luego de que un entrenador buscó a su padre para asegurarle que le conseguiría unas pruebas para las Fuerzas Básicas del cuadro azulcrema.

"En una escuela que se llama América Valle Dorado le hablaron a mi papá para que ya me fuera y le dijeron -tráete a Rodrigo, le vamos a conseguir pruebas en América- pero pues wey, mi papá me decía que esa era la oportunidad de hacer pruebas, pero yo le dije que no quiero y él me decía que me iba a quedar sin jugar porque no teníamos para pagar los uniformes", confesó el jugador.

A pesar de hacer claro su disgusto por el equipo de Coapa, su padre intentaba convencerlo de tomar esa oportunidad, pero Huescas seguía negándose a esa opción.

A raíz de esto, el papá del jugador tomó la decisión de darlo de baja, pero cuando ambos estaban cerca de completar ese paso, apareció el Chaco Giménez para evitar la salida de Huescas.

"Decidí no irme, pero mi papá me quiso sacar a la fuerza. Cuando fuimos a pedir la baja; Chaco Giménez habló con mi papá y él le dijo que estuviera tranquilo y que ellos me iban a ayudar a conseguir una prueba en Cruz Azul. Me quedé y el resto es historia".