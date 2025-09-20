Chivas vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Las Chivas quieren instalarse en zona de Play-In y para ello deberán vencer al campeón del futbol mexicano en casa. El Rebaño Sagrado recibe este sábado al Toluca, que busca su primer triunfo en el estadio Akron en más de dos años.

Fue en el lejano enero del 2023 cuando los Diablos consiguieron su última victoria en la casa del conjunto rojiblanco. Desde entonces han transcurrido tres visitas al Akron — incluyendo Liguilla — en donde Toluca no puede vencer a las Chivas.

Para el duelo de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ambos clubes llegan con realidades muy distintas. Toluca, el campeón vigente del balompié nacional, busca escalar hasta la tercera posición (si América no gana ante Monterrey) con un triunfo en la Perla Tapatía.

Chivas, por su parte, se ubica en la posición 12 de la tabla con ocho puntos de 24 disputados. El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de una victoria en el Clásico Nacional ante América, además de un empate contra Tigres a mitad de semana. Los Diablos, por su parte, hilan un par de victorias consecutivas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Chivas vs Toluca de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025?

Chivas y Toluca se enfrentarán la tarde de este sábado 20 de septiembre en la cancha del estadio Akron. El duelo será transmitido por plataforma de streaming para todo México.

Chivas vs Toluca