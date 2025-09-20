Cruz Azul se lleva LOS MEJORES MEMES tras vencer a Juárez con sufrimiento incluido

Más Información

Este viernes el abrió el telón de la jornada 9 en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX con una sufrida victoria contra los Bravos de Juárez (3-2) en el estadio Olímpico Universitario y por ahora, son los únicos líderes del campeonato. Esto es hasta que jueguen los Rayados de Monterrey contra el América este sábado, ya que una victoria de los regiomontanos los coloca en la cima de la tabla.

En un primer tiempo lleno de emociones, con goles de Luka Romero, Gabriel Matías Fernández y José Paradela, la Máquina logró superar los golpes de Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio.

Así, los cementeros estiraron su racha victoriosa a siete partidos consecutivos con triunfo, encendiendo la ilusión en una afición que busca la décima estrella.

En redes sociales, los aficionados del Cruz Azul manifestaron su emoción por una nueva victoria y con ilusión, crearon LOS MEJORES MEMES para expresar cómo viven este presente positivo del club.

A continuación, los mejores memes de la victoria celeste sobre los Bravos.

Los MEJORES MEMES del triunfo de Cruz Azul sobre Juárez
