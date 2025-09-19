Martín Varini, tras caer ante Cruz Azul; “Queremos dejar de competir, ahora queremos ganar”

En Ciudad Universitaria, Juárez estuvo cerca de dar el golpe ante Cruz Azul, pero terminó cayendo 3-2. A pesar de la derrota, el técnico Martín Varini valoró el rendimiento de sus dirigidos y dejó claro que su equipo está preparado para competir al máximo nivel.

El uruguayo reconoció la dificultad de enfrentar a un rival como la Máquina, a la que calificó con gran respeto. “Quizás lo que esté mejor fácil en el torneo, con una calidad de sus jugadores superlativas”.

Más allá del resultado, el estratega destacó la actitud mostrada en CU. “Sentimos que el equipo compitió muy bien, que el equipo tuvo rebeldía, tuvo buen juego, tuvo momentos de muy buen fútbol en un campo difícil”.

Varini subrayó la fortaleza de su plantel. Recordó que Juárez ya ha dejado de ser el equipo que solo competía para ahora aspirar seriamente a ganar. “El grupo está muy bien, yo creo que es una de las fortalezas que tenemos… Vinimos a cambiar la historia de un club”.

Martín Varini, técnico de Bravos, asegura que Juárez está para grandes cosas en este Apertura 2025. pic.twitter.com/okCIo6CkpK — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 20, 2025

El uruguayo también destacó la identidad de sus Bravos. “Este rendimiento o esta identidad que se ve, es fruto del trabajo, es fruto del grupo de jugadores que tenemos, de su calidad, de su disposición a ponerse dentro de un plan”.

A pesar de los tres goles recibidos, Varini no dramatizó, consciente de la calidad del rival. “Hoy creo que recibir tres goles es un poco mucho para intentar llevarnos algo de acá, pero lo atribuyo también a la calidad del equipo que nos enfrentamos”.

El técnico recordó que Juárez atraviesa un proceso sólido que ya suma más de un torneo y medio, lo que respalda su convicción. “Ya no es una sorpresa, ya no son dos tres partidos, estamos hablando de un semestre y medio, y Bravos sigue dando la cara”.

Finalmente, Varini cambió la página y ya piensa en lo que viene. Bravos recibirá a los universitarios en la frontera con la misión de volver a sumar y seguir encaminados hacia la Liguilla. “Toca descansar, recuperarnos, y ya pensar en Pumas para el día martes”, sentenció.