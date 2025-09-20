Chivas tiene una compleja misión contra el Toluca

Chivas saltará a la cancha del estadio Akron aún con el recuerdo en la memoria de su sorpresiva victoria en el Clásico frente al América. Ese triunfo fue como un “shot de tequila” para el chiverío, que abrió la ilusión de soñar con la Liguilla.

La euforia se desvaneció a media semana con el empate sin goles con Tigres en el duelo pendiente de la Jornada 1. Más que el partido, lo que robó reflectores fue la tormenta que azotó a Guadalajara, poniendo a prueba al Akron antes de su gran debut mundialista.

Ahora, el Rebaño necesita brillar en casa para recuperar la confianza y demostrar que no sólo vive de Clásicos. Enfrente estará el Toluca del Turco Mohamed, que llega con el pecho inflado y 16 puntos que lo colocan en el cuarto lugar de la tabla. Los flamantes campeones del Clausura 2025 parecen tener un pacto con el mismísimo “chamuco” para mantenerse sólidos en el torneo. Su objetivo es claro: el bicampeonato… y las Chivas, en el papel, no lucen como un obstáculo.

Toluca es favorito, pero en el futbol, ya se sabe, “hasta el diablo puede tropezar”. Y es que en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, los rojiblancos han ganado dos veces, empatado dos y perdido uno.

El recuerdo más fresco es un 2-1 a favor de Toluca en el Clausura 2025, pero en el Akron, Chivas se ha hecho respetar con un 1-0 y un 3-2 en los últimos torneos. ¿Podrán los tapatíos repetir la dosis o los Diablos echarán lumbre?

Para el equipo de Gabriel Milito este partido es una prueba de fuego; tendrán dos ausencias importantes por lesión: Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez. Con apenas ocho puntos y en el lugar 11 de la tabla, Chivas necesita sumar de a tres para no rezagarse.

Así es que Milito y compañía tendrán que sacar los rosarios y lanzar una letanía.