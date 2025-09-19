En Pumas, son conscientes de que deben imponerse a cualquier rival para ser campeones

Con las ilusiones renovadas, tras haber obtenido una contundente victoria (1-4) sobre el Mazatlán FC en la última fecha, los Pumas reciben el sábado a los Tigres en el estadio Olímpico Universitario.

En duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, los felinos capitalinos se enfrentan a los felinos regiomontanos con el objetivo de sumar puntos para no salir de la zona del Play-In y acechar los puestos de Liguilla directa.

Los del Pedregal intentarán dar un golpe sobre la mesa para demostrar que su aplastante triunfo del viernes pasado no fue solo un espejismo y que, realmente, están para competir directamente con los poderosos del futbol mexicano.

Lee también: Así reaccionó Anthony Martial al escuchar la alerta del simulacro nacional en su presentación con Rayados de Monterrey

“Representamos a una institución que debe estar en los primeros lugares” 🔝



Álvaro Angulo reconoce que llegó a los Pumas con una mentalidad ganadora porque este equipo merece pelear por cosas importantes 💪🏼 pic.twitter.com/g7MXuJ2NR3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 20, 2025

Ademas, tratarán de mantener su invicto de seis partidos consecutivos (tres victorias y tres empates), sobre todo, ante sus seguidores en CU, donde apenas cuentan con una victoria en este torneo.

“Pumas tiene que salir a demostrar lo que es últimamente. Esperemos que tengamos un triunfo delante de nuestra afición [porque] queremos lograr la gran mayoría de puntos [para] estar cerca de lo que nos trazamos desde el principio que es ser campeón”, declaró Álvaro Angulo en conferencia de prensa.

Junto al lateral izquierdo colombiano, estuvo Pablo Bennevendo, quien resaltó que su rival de esta noche es de jerarquía, pero que están que tienen “claro lo que hay que hacer” para derrotarlo.

Lee también: Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata

“Todos conocemos la capacidad de Tigres, tiene un gran equipo, pero nosotros tenemos que hacer lo de los últimos partidos. Enfocarnos en lo que hacemos [bien] ofensiva y defensivamente y dar la cara por el equipo”, añadió el canterano auriazul.

Para Álvaro Angulo, “vienen semanas importantes con rivales de más peso”, por lo que arrebatarle el triunfo al conjunto de Guido Pizarro será fundamental, de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

“Representamos a una institución que debe estar en los primeros lugares y lo importante es la mentalidad, tenemos que confiar [en nosotros]”, mencionó el refuerzo colombiano que llegó a los Pumas con el único objetivo de ser campeón.