Sergio Ramos se sincera tras empate entre América y Monterrey: "Toca aprender de los errores"

Rayados de Monterrey dejó escapar hace unas horas el triunfo en casa, al desperdiciar una ventaja de dos goles y terminar empatando ante el América.

El equipo de Domènec Torrent no supo manejar el partido y, ante la gran respuesta azulcrema, se conformó con una unidad, hecho que generó una gran molestia en la afición regia.

Las muestras de desaprobación llegaron hasta Sergio Ramos, capitán y referente en la Liga MX, quien, ante lo ocurrido en la cancha, rompió el silencio y lanzó un poderoso mensaje en sus redes sociales.

El exjugador del Real Madrid, quien sufrió por lapsos del partido, aceptó su frustración por la forma en que se escapó el resultado, pero recalcó que es momento de levantar la cara y aprender de los errores.

"Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora, ya pensando en el siguiente partido", mencionó en su cuenta de X.

We wanted the win, but we take a point. We have to learn and continue growing as a team. Minds already on the next match.

Con el empate, Monterrey no únicamente dejó escapar la posibilidad de sumar tres unidades, sino que, con la combinación de resultados, perdió la punta de la tabla general y ahora buscará reponerse ante Toluca.