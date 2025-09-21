Atlético San Luis humilla al Santos Laguna con doblete de Joao Pedro y lo hunde más en su crisis

En la Comarca Lagunera, la crisis de resultados parece no tener fin. El Santos no levanta cabeza y se llevó una humillante derrota (1-4), a manos del Atlético San Luis.

Ya nada queda esos antiguos Guerreros que eran imbatibles en el Territorio Santos Modelo. Actualmente, esa aduana únicamente alberga tristeza y desolación.

Aunque, el equipo de Francisco Rodríguez tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Bruno Barticciotto desperdició su disparo desde lo once pasos en el minuto 11.

La polémica se hizo presente muy temprano en el partido, pero el marcador no se movió. Fue el momento clave para ambos clubes. Uno se vino abajo anímicamente y el otro se motivó.

El atacante chileno se equivocó, cobró sin potencia, ni dirección y estrelló el balón en el pecho de Andrés Sánchez, quien se vistió de héroe.

El equipo potosino no desaprovechó la pésima actualidad que viven los laguneros y le propinó una goleada, encabezada por Joao Pedro que consiguió un doblete (60' y 73').

El centrodelantero brasileño sigue firme en la lucha por ser el máximo romperedes del Apertura 2025. Ya suma ocho anotaciones en el torneo y se volvió a separar de Sergio Canales (Monterrey), que se mantiene al acecho con seis.

Los dirigidos por Guillermo Abascal fueron un constante peligro en el área de Carlos Acevedo, quien, a pesar del abultado marcador, salvó tres ocasiones claras de gol. El portero mexicano evitó una goleada aún más humillante.

Juan Manuel Sanabria (37') y Benjamín Galdames (50') fueron los autores de las otras anotaciones potosinas. Una mejor que la otra. De tiro libre, en jugada colectiva e, incluso, empujando el esférico con el marco vacío.

El gol de Kevin Balanta (63') sólo sirvió para que los Guerreros no se fueran en blanco, ni siquiera provocó ilusión en la afición de Torreón que abandonó el inmueble mucho antes del silbatazo final.

Fue una tarde redonda para el Atlético San Luis que se acercó peligrosamente a la zona del Play-In y que, de paso, hundió aún más al Santos.