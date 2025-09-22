Balón de Oro: Horario y canales para ver EN VIVO la ceremonia de premiación de este lunes 22 de septiembre

Finalmente, el esperado día llegó. Hoy, el mundo conocerá al ganador del Balón de Oro 2025. ¿Quién será el afortunado?

Este lunes 22 de septiembre, la revista francesa France Football entregará el primero al mejor futbolista del orbe, a lo largo de la temporada 2024-25.

En el Teatro del Chatelet de París, se llevará a cabo la edición número 69 de la ceremonia de premiación.

Como es habitual, a lo largo de las últimas horas, las especulaciones sobre el posible jugador que se quedará con el trofeo no han dejado de surgir.

Sin embargo, hay algunos futbolistas que, sin duda alguna, son candidatos para ganar e Balón de Oro, gracias a las estadísticas que consiguieron en la pasada temporada.

Lee También Barcelona derrota al Getafe para seguir a la caza del liderato de LaLiga

Tal es el caso de Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) y Mohamed Salah (Liverpool) cuenta con los argumentos necesarios para ser considerados como favoritos este año.

Los jugadores del PSG cuentan con la ventaja de haber ganador cuatro títulos en la temporada 2024-25, incluido el triplete europeo.

Además, las estadísticas individuales también serán un factor sumamente importante para considerar en la ceremonia de premiación.

De igual forma, como suele pasar en cada ceremonia de premiación, se filtran diferentes versiones de las listas con los primeros diez lugares.

De acuerdo con esa información sin confirmar, el ganador del Balón de Oro 2025 será Lamine Yamal, gracias a los números que logró con el Barcelona y con la Selección de España.

Cabe resaltar que, en dado caso de que la joven sensación blaugrana sea el vencedor, se convertiría en el futbolista más joven en la historia en obtener el premio de la revista France Football.

Con apenas 18 años recién cumplidos, superaría a Ronaldo Nazario, quien conquistó el premio en 1997 con 21 años, es decir, tres más que Lamine Yamal.

De igual forma, hay que recordar que el último ganador del Balón de Oro fue Rodrigo Hernández, por sus estadísticas y logros con el Manchester City y la Selección de España.

Lee También Cristiano Ronaldo llama "idiotas" a periodistas que criticaron a Joao Félix

Horario y canales para ver EN VIVO el Balón de Oro 2025