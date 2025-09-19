Cristiano Ronaldo llama "idiotas" a periodistas que criticaron a Joao Félix

Uno de los movimientos más cuestionados de este mercado de transferencias, fue la llegada de Joao Félix al Al Nassr de Arabia Saudita, ya que con 25 años y una gran calidad, se esperaba siguiera en la élite europea.

Desde sus inicios en el Benfica, el atacante se colocó como una de las grandes promesas del futbol mundial, título que le ha quedado grande. Tras un paso en clubes como el Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea y AC Milan, el luso continua su carrera en el futbol árabe con la intención de regresar a Europa.

Tras consumarse su llegada al equipo donde milita Cristiano Ronaldo, Joao Félix ha sido objeto de múltiples críticas por llegar a la liga árabe, las cuales fueron respondidas por el Comandante portugués.

En un podcast llamado Chuveirinho, dos personas hablaron sobre el nivel actual del ex Benfica, asegurando que ese rendimiento no sería suficiente para ser convocado a la selección de cara a la Copa del Mundo 2026.

Este debate llegó hasta los oídos de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en defender a su compañero de selección y de equipo, dejando un contundente mensaje en redes sociales.

"Los idiotas no entienden nada de futbol, pero aun así dan sus opiniones", escribió en sus redes la leyenda lusitana respecto a lo expresado en el podcast antes mencionado.

De momento, el paso de Félix en el Al Nassr arrancó con el pie derecho, ya que en un total de cinco juegos ha logrado anotar en cuatro ocasiones, colocándose como uno de los jugadores más determinantes de la escuadra.