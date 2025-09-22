Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo, recibió el premio de manos de su ídolo Andrés Iniesta

El Balón de Oro 2025 en la categoría femenil se lo quedó la española Aitana Bonmatí tras el gran año que vivió con el FC Barcelona. La mediocampista de 27 años hizo historia al proclamarse como la única mujer que gana el galardón en tres temporadas consecutivas.

L'estil es porta al cor. Pilota d'Or 2025. pic.twitter.com/wuMhpSs58n — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 22, 2025

Bonmatí igualó a Michel Platini y Johan Cruyff como los únicos futbolistas de la historia en ganar el Balón de Oro en tres años consecutivos. El reconocimiento para la catalana reafirma el dominio blaugrana en el futbol femenil. Desde el año 2021 el conjunto culé tiene en sus filas a la mejor futbolista del planeta, bajo los criterios de la revista France Football y la UEFA.

"Es la tercera vez consecutiva aquí, ya no sé muy bien qué decir”, mencionó la mediocampista tras recibir el Balón de Oro 2025. “El teatro todavía impresiona muchísimo. Gracias a France Football, en primer lugar, por otorgarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras, así que, si pudiera compartirlo, lo haría, porque creo que ha sido un año donde ha habido un gran nivel", añadió.

Lee también Guillermo Ochoa es humillado al recibir escandalosa goleada en su debut con el AEL Limassol de Chipre

La terna la integraron la española Mariona Caldentey y la inglesa Alessia Russo, ambas del Arsenal, club que derrotó (1-0) al Barcelona en la final de la UEFA Champions League Femenil en mayo.

Bonmatí recibió el premio de manos de uno de sus grandes ídolos: Andrés Iniesta, referente histórico del FC Barcelona. "Es uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi”, confesó la catalana. “He aprendido de ellos, mi fútbol del día de hoy, en parte, gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron".

From one legend to another. pic.twitter.com/eCuljogi34 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Lee también Sergio Ramos se sincera tras empate entre América y Monterrey: "Toca aprender de los errores"

La seleccionada española aprovechó el espacio para agradecer el crecimiento de la inclusión femenina en la entrega de premios. "Creo que este año es el primero donde tenemos los mismos premios que el masculino, y eso se agradece. Creo que la igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo. Hoy lo hemos conseguido, que siga hacia adelante", concluyó.