Guillermo Ochoa es humillado al recibir escandalosa goleada en su debut con el AEL Limassol de Chipre

Tuvieron que pasar cuatro meses para que Guillermo Ochoa pudiera volver a jugar un partido como profesional.

Este lunes 22 de septiembre, el portero mexicano recibió la oportunidad de debutar con el AEL Limassol de Chipre.

De esta manera, el canterano del América sumó sus primeros minutos en su nueva experiencia en el futbol del viejo continente.

Sin embargo, el cinco veces mundialista con al Selección Mexicana no tuvo su mejor presentación en la Primera División chipriota.

En duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Chipre, Paco Memo terminó siendo humillado al recibir una escandalosa goleada en su debut.

EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...