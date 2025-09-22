Guillermo Ochoa debuta como titular con el AEL Limassol FC de Chipre

Apenas unos días después de haber sido contratado, Guillermo Ochoa ya debutó como titular con el AEL Limassol FC de Chipre.

El portero mexicano recibió la oportunidad de formar parte, por primera vez, del once inicial de su nuevo equipo.

El canterano del América fue elegido por el director técnico italiano Paolo Tramezzani para vivir su primera experiencia del conjunto de la ciudad de Limasol.

En duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Primera División de Chipre, el AEL Limassol visitó al Omoniade Nicosia, con el objetivo de conseguir su segunda victoria en la naciente temporada 2025-26.

