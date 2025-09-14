Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Luego de semanas llenas de incertidumbre sobre su futuro,Guillermo Ochoa encontró equipo en Europa.

El exjugador del América, quien sueña con participar en una sexta Copa del Mundo de la FIFA, fue anunciado como nueva estrella del AEL Limassol, equipo de Chipre que apostó por el mexicano.

La llegada de Ochoa, quien tuvo un paso por Italia, Francia e Inglaterra, llenó de expectativas a los aficionados locales y a sus seguidores en México, quienes esperaban verlo pronto en acción.

Lee también Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

Por desgracia, el debut del también exjugador del AVS de Portugal tendrá que esperar, al no entrar en la convocatoria final del equipo para el partido ante el Ethnikos Achnas, como parte de la fecha tres de la Primera División de Chipre.

La ausencia de Guillermo Ochoa generó de inmediato molestia entre sus seguidores, quienes lanzaron la petición de usar al mexicano para que retome su nivel de cara al Mundial de 2026.

Lee también David Faitelson sufre accidente vial en Iztapalapa provocado por bache; exige reparación de daños a Clara Brugada

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en laPrimeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.