Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

El boxeo mundial despertó este domingo con una triste noticia, al confirmarse el sensible fallecimiento de Ricky Hatton, legendario boxeador inglés, a los 46 años.

Hatton, quien gracias a su talento en los encordados se ganó los corazones de los aficionados, fue encontrado sin vida en su casa de Mánchester este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con información de las autoridades, la policía recibió una llamada de alerta a las 6:45 a.m., y no se sospecha de circunstancias criminales en torno a su fallecimiento.

Ricky, quien tenía un estilo agresivo y carismático, fue campeón mundial en dos divisiones (superligero y wélter), conquistando títulos de la IBF, WBA, IBO y The Ring.

La noticia de su muerte de inmediato pegó fuerte en redes sociales, plataformas en las que varios seguidores recordaron su gran trayectoria, en especial su histórica victoria sobre Kostya Tszyu en 2005.

Con la confirmación de su partida, varias instituciones expresaron su pésame por el boxeador, quien había anunciado su regreso al ring en una función en diciembre en Dubái contra Eisa Al Dah.

Su relación con México y sus boxeadores tuvo un episodio reciente al tener un combate de exhibición con Marco Antonio Barrera en 2022, con la intención de promover la salud mental.