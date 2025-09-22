Balón de Oro: David Faitelson demerita triunfo del francés Ousmane Dembelé

El reconocimiento del francés Ousmane Dembélé como el Balón de Oro 2025 dejó insatisfecho a David Faitelson. El periodista que se encontraba a poco más de nueve mil kilómetros de distancia de la ceremonia de premiación cuestionó si el francés era merecedor de semejante distinción.

Para comentarista de TUDN, el nivel de Dembélé no es suficiente para ser considerado el mejor futbolista del mundo. Pese a que en lo colectivo el francés ganó un triplete con el Paris Saint-Germain, incluida la primera Champions League en la historia del club, Faitelson no lo ve como el mejor jugador del orbe.

“¿El mejor futbolista del mundo?”, preguntó Failteson en su cuenta de X. “Para mí, Mbappé, Vinicius y Yamal están por encima de él… ¿Y para ustedes?”, añadió en el post en donde buscaba generar polémica entre sus seguidores y detractores.

Faitelson ya había demeritado el nombramiento de Dembélé en sus redes sociales. Al momento en el que fue anunciado el francés como el ganador del Balón de Oro 2025, el periodista fue de inmediato a sus redes sociales a compararlo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, confundiendo incluso el premio de la revista France Football con el que The Best, que entrega la FIFA.