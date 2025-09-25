La Semana 4 de la temporada 2025 en la NFL comienza hoy con un duelo divisional en el Oeste de la Conferencia Nacional, entre los Seahawks de Seattle y los Cardinals de Arizona.

Looking forward to seeing the @azcardinals in the NFL x Rivalries unis tonight 😮‍💨 (via @usnikefootball)



SEAvsAZ– Tonight 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on #NFLPlus pic.twitter.com/Br8J2ksetX — NFL (@NFL) September 25, 2025

Ambos llegan con marca ganadora (2-1), aunque los Cardinals vienen de sufrir una derrota agónica —con un gol de campo en los últimos segundos— frente a los 49ers de San Francisco, mientras que los Seahawks firmaron su segunda victoria consecutiva, con un contundente triunfo sobre los Saints de Nueva Orleans.

El Oeste de la NFC está al rojo vivo, con nueve victorias entre 49ers, Rams, Seahawks y Cardinals, la mayor cantidad en toda la Liga. Por eso, este duelo promete espectáculo, aunque la rivalidad ha sido dominada por Seattle en los más recientes años.

Lee también NFL: San Francisco 49ers se queda sin Nick Bosa por el resto del año

Desde 2021, los Seahawks tienen siete victorias consecutivas sobre los Cardinals, pero Jonathan Gannon, entrenador de Arizona, confía en poder cortar la hegemonía.

“Sé que somos un buen equipo. Hay que ganar partidos. Entendemos la importancia de jugar en casa contra un rival divisional”, declaró el coach, quien no podrá contar con el corredor James Conner, fuera el resto de la temporada por una fuerte lesión en el tobillo.

En Seattle, confían en una gran actuación del quarterback Sam Darnold, quien ha completado el 70 por ciento de sus pases (el sexto mejor de la Liga en ese rubro). Sólo ha sido capturado tres veces y ha lanzado 663 yardas, con cuatro pases de anotación.

The BeastQuake was so nice that @MoneyLynch had to do it twice 😤



SEAvsAZ– Thursday 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on #NFLPlus pic.twitter.com/RwXNT4ZMpG — NFL (@NFL) September 24, 2025

Lee también NFL: ¿Quién es Carlie Irsay-Gordon? La dueña de los Colts que llamó la atención de todos por su involucramiento en el juego

Kyler Murray, con los mismos envíos a las diagonales, deberá explotar el juego aéreo para hacerle daño a la defensa que permite la segunda menor cantidad de puntos por partido.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el TNF entre Seahawks y Cardinals este jueves 25 de septiembre?

El primer juego de la Semana 4 de la NFL tendrá transmisión por televisión de paga y plataforma de streaming.

A duel in the desert 🏜️#TNFonPrime pic.twitter.com/WoBxQoGR9C — NFL on Prime Video (@NFLonPrime) September 25, 2025

Seahawks vs Cardinals

Fecha: 25 de septiembre del 2025

Hora: 18:15 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN