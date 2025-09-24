Red Bull Building Drop: Sandro Dias intentará un récord mundial bajando en patineta un edificio de 22 pisos en Brasil

Desde su construcción en Porto Alegre, Brasil, el Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) ha cargado con una curiosa reputación. La curva del edificio recuerda a un quarterpipe de skateboarding, una rampa cóncava que impulsa a los patinadores hacia arriba o hacia abajo, lo que le valió el apodo de “Ultimate Skate Ramp”. Con el tiempo, el sueño de patinar por su fachada se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad local de skate.

Esa leyenda urbana está a punto de ponerse a prueba. El 25 de septiembre, si el clima lo permite, el brasileño Sandro Dias, atleta Red Bull de 50 años, intentará deslizarse por el CAFF en lo que podría convertirse en una de las hazañas más atrevidas en la historia del skateboarding. La proeza, bautizada como Red Bull Building Drop y creada en colaboración con Prada Linea Rossa, será transmitida en VIVO por YouTube.

El edificio, de 88.91 metros de altura, representa un reto mucho más allá de los récords existentes. Dias comenzará con una caída de 30 metros, ya superior a la de una Megaramp estándar de 23 metros, antes de empujar los límites del deporte con múltiples intentos a alturas crecientes de hasta 75 metros.

Sandro Dias intentará consagrarse en esta enorme rampa. FOTO: CORTESÍA RED BULL

Con ello buscará establecer dos récords mundiales:

El drop-in (entrada) más alto de la historia.

La velocidad más rápida alcanzada en una patineta estándar.

Oficiales de Guinness World Records estarán presentes para certificar el intento.

estarán presentes para certificar el intento. Dias ya ha pasado semanas entrenando en la rampa, realizando pruebas y perfeccionando tanto la técnica como la mentalidad para el descenso.

Datos clave