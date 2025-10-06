Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

Seúl.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, como su "camarada más cercano" en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños este 7 de octubre.

En la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus "más sinceras y cálidas felicitaciones" por el "significativo" natalicio de Putin, del que destaca su "sabio liderazgo y devoción patriótica" que, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere "el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado" en la "justa lucha" por su integridad territorial.

El líder del régimen norcoreano también destaca los "notables éxitos" de Moscú en su "sagrada causa de defender firmemente la dignidad y los intereses fundamentales del país", en una aparente referencia velada a la invasión rusa de Ucrania.

El propio Pionyang viene apoyando la ofensiva rusa en el país vecino y desde octubre del año pasado ha enviado alrededor de 15 mil soldados para apoyar a las fuerzas rusas en territorios disputados, según cifras facilitadas por la agencia de espionaje surcoreana.

Kim también le transmitió a Putin su convencimiento de que la alianza que vienen forjando en los últimos tiempos se mantendrá "invariable", en una muestra de la importancia que Corea del Norte está dando a su acercamiento a Rusia, en un giro significativo con respecto al que tradicionalmente ha sido su principal aliado, China.

"No dudo de que las relaciones de alianza entre nuestros dos países, que ha alcanzado su máximo apogeo, se mantendrán invariablemente en el futuro, gracias a las cálidas relaciones de amistad y los estrechos lazos de camaradería que nos unen", afirmó el líder norcoreano, de acuerdo a la citada agencia.

"Pionyang y Moscú siempre permanecerán unidos y nuestra amistad será inmortal", agregó el líder partidista.

