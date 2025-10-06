Más Información
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que consultará con el Departamento de Justicia antes de tomar una decisión sobre un posible indulto para Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su participación en el caso Epstein.
Trump señaló durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que, aunque no había considerado previamente el asunto, está dispuesto a evaluar la solicitud de clemencia una vez reciba la recomendación del Departamento de Justicia.
La medida forma parte del proceso habitual en la revisión de posibles indultos presidenciales.
El abogado de Maxwell, David Markus, indicó que su clienta "acogería con beneplácito cualquier medida de alivio".
Maxwell cumple su condena en una prisión federal de Texas y ha negado las acusaciones en su contra.
Familiares de las víctimas de Epstein han pedido mantener a Maxwell en prisión, argumentando que un indulto sería una injusticia para quienes sufrieron los delitos.
En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio, Jeffrey Epstein, se suicidara mientras esperaba un juicio por esos mismos delitos.
mgm