Ante denuncias de desabasto de medicamentos en Pemex, Sheinbaum anuncia programa para erradicarlo; farmacéuticas han incumplido, dice

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA incauta al CJNG un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en 5 días; realiza 670 arrestos en ese periodo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Sheinbaum contempla creación de tortillerías de maíz nativo; va por “programa ambicioso” para cultivo de maíz originario

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Naciones Unidas. advirtió este lunes en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada porque, para ellos, eso "equivale a pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia".

Esas fueron las palabras del viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, , en su discurso ante la Asamblea, y recalcó en varias ocasiones que su país no va a renunciar a su soberanía "ni a abandonar nuestro (programa) nuclear".

Para el viceministro, las de su país son las que permiten "el equilibrio de poderes en la península de Corea" y así "garantizar una" en esa región.

El programa nuclear "es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse", insistió, máxime cuando su país se enfrenta a "la creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados (para) provocar una ".

En su discurso, Kim no aludió a una posible reunión de su país con Estados Unidos para desactivar la tensión, más bien al contrario, pues acusó al país norteamericano de azuzar a sus aliados en Asia, de preparar el escenario para "una tremenda".

