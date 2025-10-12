Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Tel Aviv. El primer ministro israelí, , declaró este domingo que su país logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamas en Gaza, pero advirtió que "la lucha no ha terminado".

"Juntos hemos logrado inmensas victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado", afirmó el primer ministro en un discurso al país.

Netanyahu a horas del esperado retorno el lunes de los rehenes que aún permanecen cautivos en desde el ataque de del 7 de octubre de 2023, que calificó como "acontecimiento histórico".

Es "un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la con la alegría por el regreso de los rehenes", afirmó el dirigente israelí en su breve discurso, en el que expresó su esperanza de que, a pesar de los "numerosos desacuerdos" que persisten entre los israelíes, esto permita una "unión de los corazones".

Netanyahu que dirige un gobierno de coalición liderado por su partido de derecha, el Likud, advirtió que persisten desafíos en materia de seguridad.

"Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros están tratando de recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo, y como decimos aquí, nos estamos ocupando", añadió Netanyahu sin dar más detalles.

El acuerdo de tregua entre , que entró en vigor el viernes, estipula un canje para la liberación de los últimos rehenes -vivos y muertos- que quedan en Gaza por casi 2 mil palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

¿Cómo será la entrega de rehenes?

La cadena qatarí citó a un alto funcionario de Hamas, según el cual, los rehenes serán liberados desde tres puntos distintos de la .

Hamas debe liberar a los 48 rehenes que tiene en su poder — 20 de ellos vivos y 28 que se cree murieron— para el mediodía de este lunes (3:00 am en México). Sin embargo, el grupo ha señalado que podría no ubicar dónde están los cuerpos de los rehenes muertos en ese lapso, algo de lo que Israel dijo ser consciente.

El gobierno israelí ha dicho a las familias de los rehenes que espera que sean liberados a partir de las cuatro o seis de la mañana (19:00 a 21:00 del domingo en México), aunque el horario podría cambiar, informó el Times of Israel.

