Le quitan la VISA al presidente de Colombia

“Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa”, así fue como Gustavo Petro confirmó que el gobierno de Estados Unidos de América le quitó la visa.

El pasado viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas.

Petro, primer mandatario de izquierda en su país, levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. La protesta ocurrió mientras Netanyahu daba un discurso en la ONU.

Foto: Vía X.

Banda de heavy metal “ghostea” a público mexicano por malestar estomacal

Con outfit de color negro y maquillaje de calavera, miles de fans de Ghost estaban listos el pasado martes para el concierto, o “misa oscura” como la llaman algunos, que ofrecería en el Palacio de los deportes. Pero a escasos minutos de que iniciara el concierto, éste fue cancelado. ¿El motivo? El líder del grupo Tobias Forge sufrió una intoxicación por comida.

A muchos seguidores les molestó el anuncio con tan poca anticipación, otros se quejaron porque habían viajado desde otros estados para ir al concierto, pero al final no hubo más que hacer. Las otras dos fechas del concierto se llevaron a cabo sin imprevistos.

“PRI: Crónica del fin” emociona a filmbros

El pasado lunes se estrenó “PRI: Crónica del fin”, un documental de N+, dirigido por la periodista Denise Maerker. Al contar con la participación de polémicos políticos como Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, Aurelio Nuño, Beatriz Paredes, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Osorio Chong, y otras figuras como Juan Villoro y Sabina Berman, el documental transmitido por Vix no decepcionó.

Su estreno fue bien recibido en redes sociales, propició reuniones de amigos para ver el estreno en grupo y ha sido parte de la conversación diaria en estos días.

Paracetamol causa autismo, asegura estrella de “reality show” convertida en presidente

El 22 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el consumo de paracetamol durante el embarazo está vinculado al autismo, pese a que no hay evidencia científica.

"Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario. Esto es, por ejemplo, en casos de fiebre extremadamente alta que sientan que no pueden soportar", dijo Trump durante una conferencia de prensa.

El presidente dijo que sabía de un “rumor” de que en Cuba no se consume paracetamol “porque no pueden permitírselo” y por eso en ese país casi no hay casos de autismo.

El Tylenol es "un medicamento adecuado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo", afirmó la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.

"Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente", dijo Melissa Witt, portavoz de Kenvue, farmacéutica que fabrica Tylenol, en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times."Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres", agregó Witt.

