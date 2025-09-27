En la presentación del libro Afrodescendientes en las milicias novohispanas de la costa central de Veracruz. Sociedad y defensa militar en el siglo XVIII (Universidad Veracruzana, 2025) ayer, en la edición 36 de la Feria del Libro de Antropología e Historia, el autor de esta obra, el investigador Jairo Jiménez Sotelo, destacó que la presencia de afrodescendientes es una constante en el entorno cultural y social de la época colonial, sin embargo, no se habla mucho de su presencia en las milicias.

El investigador subrayó que no es un tema nuevo, ya que hay una tradición historiográfica amplia sobre estudios de las milicias en la época colonial, sin embargo, destacó que una de las aportaciones principales del libro es que se aproxima a las milicias de la costa de Veracruz en las que había afrodescendientes, quienes no eran solamente sujetos bélicos, sino también negociantes y abiertos a establecer canales de comunicación.

Otra aportación que señaló es el concepto de frontera, el cual casi siempre se piensa en tierra, pero los mares también delimitan fronteras en las que se vivieron importantes procesos históricos. Para aproximarse al estudio de los afrodescendientes en las milicias del siglo XVIII, resalta el autor, es importante entender la militarización de esa época en la Nueva España.

“Para situarlo, lo que me interesó plasmar fue cómo estos actores sociales afrodescendientes, pardos, morenos y mulatos, tuvieron acceso a estos cuerpos militares, y justamente cómo esto les reportó beneficios en temas de movilidad social, les permitía adquirir visibilidad ante las instituciones políticas”, apuntó el autor, quien dijo que el libro nació de su proyecto de tesis, el cual trasladó a un lenguaje simple para el público. La presentación contó con la participación de las investigadoras de la UV Cynthia García y Johana Navarrete.