Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

Bogotá.- El secretario jurídico de la , Augusto Ocampo, anunció su renuncia voluntaria a la visa estadounidense en solidaridad con el presidente , a quien Washington le revocó la suya el viernes por llamar a soldados de ese país a "desobedecer órdenes", durante un acto en Nueva York.

"En mi calidad de secretario jurídico de la Presidencia de la República he decidido renunciar voluntariamente a mi visa de los Estados Unidos. Lo hago en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio", afirmó Ocampo en un comunicado divulgado por el propio mandatario en X.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia es un órgano asesor y ejecutor que elabora proyectos de ley, revisa decretos y brinda asesoría legal al presidente, al Consejo de Ministros y a otras dependencias presidenciales.

Ocampo, abogado con especialización en Derecho Administrativo, fue designado secretario jurídico en agosto de 2022, al inicio del gobierno de Petro. Además, este año, ocupó el cargo de ministro encargado de Justicia tras la renuncia de Ángela María Buitrago.

La gente se manifiesta en Times Square durante una protesta propalestina, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Nueva York. Foto: AP
La gente se manifiesta en Times Square durante una protesta propalestina, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Nueva York. Foto: AP

La decisión del Departamento de Estado

La decisión se conoce un día después de que el Departamento de Estado de EU anunciara la cancelación del visado de Petro por sus declaraciones en una en Nueva York, en las que pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran órdenes de su Gobierno para facilitar la creación de un eventual "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino.

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", señaló anoche el Departamento de Estado en X.

Petro, que regresó este sábado a Colombia, respondió a Washington señalando que la medida viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado que acuden a la Asamblea General de la ONU y consideró que, por esa razón, la sede del organismo "no puede continuar en Nueva York".

El mandatario restó importancia a la cancelación de su visa, argumentado que al tener también pasaporte italiano puede ir a Estados Unidos con la autorización de viaje ESTA.

"No necesito visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo", dijo hoy el presidente en X.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.

A mediados de los años 90, Estados Unidos también le revocó el visado al entonces presidente colombiano, Ernesto Samper, tras el escándalo por la financiación de su campaña con dinero del narcotráfico.

