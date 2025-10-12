Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

Tel Aviv. comenzará a liberar a los palestinos presos en cárceles israelíes una vez que confirme el retorno al país de todos los rehenes cautivos en Gaza, informó este domingo una portavoz del primer ministro israelí,.

"Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos" los rehenes, que serán liberados el lunes en mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí, declaró la vocera Shosh Bedrosian a la prensa.

En el pasado, durante anteriores altos al fuego del conflicto entre Israel y , los restos de algunos rehenes han sido identificados después de su retorno a Israel por expertos forenses.

Bedrosian indicó que mientras se realiza la identificación, los presos palestinos estarán en autobuses listos para partir.

"Tan pronto tengamos la confirmación de que ellos (los rehenes) entraron en , los autobuses partirán", agregó la vocera.

La portavoz del primer ministro israelí indicó que se espera que la liberación de los en la se concrete temprano en la mañana del lunes.

"Esperamos que nuestros 20 sean liberados juntos [y entregados todos] al mismo tiempo a la y transportados en seis u ocho vehículos", afirmó Bedrosian.

Los secuestrados serán entregados a "las fuerzas situadas en las zonas de Gaza controladas por Israel y, posteriormente, trasladados a la base de Reim, en el sur de Israel, donde se reunirán con sus familias".

El acuerdo de un cese el fuego entre Israel y Hamas que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes que quedan en Gaza por casi 2 mil palestinos recluidos en, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

Netanyahu afirmó el viernes que 20 de los rehenes están vivos y 28 fallecieron. También se espera que sean devueltos los restos de un soldado israelí muerto en 2014 en una guerra anterior en Gaza.

